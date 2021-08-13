Заместитель министра обороны Украины прокомментировала встречу с Могучих

Заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с украинской легкоатлеткой Ярославой Могучих, завоевавшей бронзу Олимпийских игр в Токио (Япония). В социальных сетях спортсменку затравили за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооружённых сил Украины. Каждая из них — это огромный повод для гордости.Теперь, как и обещала, информирую вас о встрече с Ярославой Могучих.

Мы встретились. Ковра там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

Объяснение сделанного фото со спортсменкой ОКР — эмоции. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали её фото в антиукраинской пропаганде. Она горда принадлежать рядам военнослужащих ВСУ.

Теперь что касается «буквы закона». Принципы публичного общения в Вооружённых силах Украины определяет Доктрина публичного общения.

Согласно п 1.4 Доктрины, открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего.

В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и конкретных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

Согласно п.2.1 данной Доктрины, «каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства. Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми».

Поэтому сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем. Для того чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю — недоработки будут устранены, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения», — написала Маляр в своём «фейсбуке».

После встречи с замминистром обороны Ярослава Могучих на своей странице в «Инстаграме» написала, что в момент фото поддалась эмоциям, но всё равно всегда остаётся верна Украине.

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