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Дмитрий Губерниев отреагировал на обнаружение ЭПО в допинг-пробе триатлониста Полянского

Дмитрий Губерниев отреагировал на обнаружение ЭПО в допинг-пробе триатлониста Полянского
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского. Допинг-проба, взятая у Полянского во время внесоревновательного контроля на предолимпийском сборе во Владивостоке 21 июля, дала положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). На Олимпиаде-2020 Игорь занял 43-е место.

«Триатлонист Полянский, занявший 43-е место в Токио, попался на ЭПО! Что сказать… Дураку закон не писан, если писан, так расписан», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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