Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, несколько российских городов уже представили свои заявки. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призёрами Олимпиады-2020 в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«В данный момент готовятся заявки от нескольких городов, один из которых — Санкт-Петербург», — приводит слова главы МИД Сергея Лаврова «Р-Спорт».

Лавров отметил, что решение о проведении Игр принимает не Министерство иностранных дел России, а соответствующие инстанции в правительстве.

Ранее о желании провести летние Игры — 2036 заявляла Казань.