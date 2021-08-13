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Правительство России утвердило денежные вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио

Правительство России утвердило денежные вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио
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Правительство России утвердило вознаграждения для медалистов Олимпиады в Токио. За золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн, сообщает официальный сайт правительства. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Министерство спорта совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам летних Паралимпийских игр в Токио», — говорится в распоряжении.

Российские медалисты зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года получили денежные вознаграждения в таком же размере.

Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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