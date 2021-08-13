Правительство России утвердило денежные вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио

Правительство России утвердило вознаграждения для медалистов Олимпиады в Токио. За золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн, сообщает официальный сайт правительства. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Министерство спорта совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам летних Паралимпийских игр в Токио», — говорится в распоряжении.
Российские медалисты зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года получили денежные вознаграждения в таком же размере.
Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
- 13 августа 2021
-
12:50
-
12:12
-
12:06
-
12:06
-
11:46
-
11:31
-
11:27
-
11:22
-
10:38
-
10:36
-
10:35
-
10:28
-
10:21
-
10:10
-
09:26
-
08:39
-
02:42
-
01:04
-
00:48
-
00:22
- 12 августа 2021
-
23:52
-
23:32
-
22:26
-
21:28
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:50
-
16:21
-
15:40
-
15:25