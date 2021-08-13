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«А как же травма?» Подписчик отреагировал на фото Клишиной из Майами, Дарья ответила

«А как же травма?» Подписчик отреагировал на фото Клишиной из Майами, Дарья ответила
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму в квалификации на Олимпиаде в Токио, опубликовала фото с побережья Майами.

«В океане», — написала Клишина.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Один из подписчиков задал вопрос Дарье: «А как же травма?» Клишина ответила: «Заживает, на данный момент только спокойный образ жизни, физические нагрузки на ногу начну, как только уйдут болевые ощущения».

Другой подписчик написал: «Да не было травмы, успокойтесь». Дарья в ответ заявила: «Наверное, следующий пост должен быть с моим снимком МРТ, для врачей, как вы, которые следят за моей страницей».

В отборочных соревнованиях в Токио Клишина совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

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