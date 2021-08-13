Юрист рассказал, могут ли из-за допинга Полянского наказать других российских спортсменов

Арбитр Спортивного арбитражного суда при Олимпийском комитете России, спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию вокруг сдавшего положительный допинг-тест триатлониста Игоря Полянского. Спортсмен представлял Россию на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Базовые санкции за такое нарушение — дисквалификация на четыре года. Спортсмен может это как-то снижать за счёт быстрого признания, содействия.

Продление санкций для России? Санкции наложены за то, что государство якобы вмешивалось в процесс передачи базы данных московской лаборатории, что-то меняя. А здесь конкретные дела конкретных спортсменов. Допинг вообще ни при чём. Это индивидуальное дело, оно никакого отношения к положению России в целом на антидопинговой арене, скажем так, не имеет», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.