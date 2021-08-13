Клишина рассказала, как восстанавливается после травмы, полученной на ОИ-2020

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая травму в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония), рассказала, как проходит процесс восстановления.
«Нога с каждым днём всё лучше и лучше, при спокойной ходьбе я уже практически не чувствую боли, но очень быстрым шагом ходить ещё не могу. Наклоняться я тоже пока не могу, потому что сразу появляются болевые ощущения в месте прикрепления мышцы под ягодицей.
Пока нужно полностью избавиться от болевых ощущений в ходьбе, а затем примерно через две недели можно уже начинать делать упражнения на закачивание задней поверхности бедра. Первый снимок и УЗИ мне сделали сразу в Олимпийской деревне в Токио, так что второй снимок нужно делать месяца через три, чтобы посмотреть, как там всё зарастает», — приводит слова Клишиной пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В отборочных соревнованиях в Токио Клишина совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.
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