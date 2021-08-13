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Беленюк прокомментировал совместное фото со Скабеевой

Беленюк прокомментировал совместное фото со Скабеевой
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Олимпийский чемпион Токио и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк прокомментировал фотографию с российской телеведущей и журналисткой Ольгой Скабеевой. Ранее Скабеева выложила фото в своём телеграм-канале.

«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице — со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?

Украинские олимпийцы доказывают, что являются патриотами, тяжело завоёвывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе за цель что-то написать — меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», — приводит слова Беленюка «Страна».

Напомним, снимком с украинским борцом Скабеева ответила на публикацию украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, которая после завоевания бронзы Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) обнялась с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. За попавший в интернет снимок Могучих была вызвана в Минобороны Украины, после чего написала: «Хочу всех заверить: я имею честь находиться в рядах военнослужащих Вооружённых Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне».

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