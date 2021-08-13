Тренер по биатлону Касперович: в Болгарии многие говорят, что Авериных засудили на ОИ

Тренер по биатлону Александр Касперович, второй год возглавляющий сборную Болгарии, рассказал, как в этой стране восприняли критику, которой президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова подвергла судейство на Олимпиаде в Токио.
«Конечно, в Болгарии дискутируют по поводу высказываний Ирины Александровны Винер-Усмановой. В плане судейства это сложный технический вид спорта, поэтому мне оценивать сложно. Но победу тут, разумеется, восприняли с радостью — до этого у Болгарии никогда не было золотой медали в команде на Олимпийских играх. При этом про личные соревнования многие говорят, что наших действительно засудили.
Что касается команд, то отмечают более сложную программу у болгарской сборной. Девочки у них очень сильные, художественной гимнастике в Болгарии вообще уделяется очень много внимания. Ей занимаются везде, даже у нас на спортивной базе «Бельмекене» сейчас девчонок 50. В прошлом году мы были в Варне, так их там человек 300 было, у нас, конечно, больше занимающихся, но в Болгарии сейчас бум художественной гимнастики», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Команда Болгарии на Олимпиаде одержала победу в групповом многоборье по художественной гимнастике.
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