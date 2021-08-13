Скабеева — Беленюку: за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева в своём телеграм-канале ответила украинскому спортсмену и депутату Жану Беленюку. Ранее он заявил, что не знает, кто такая Ольга Скабеева, а сфотографировался с ней, так как является известным спортсменом.
«Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде?
Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», — написала Скабеева у себя в телеграм-канале.
Напомним, всё началось с того, что снимком с Беленюком российская телеведущая ответила на публикацию украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, которая после завоевания бронзы Олимпийских игр – 2020 в Токио обнялась с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. За попавший в интернет снимок Могучих была вызвана в Минобороны Украины, после чего написала: «Хочу всех заверить: я имею честь находиться в рядах военнослужащих Вооружённых Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне».
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