Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Скабеева — Беленюку: за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль

Скабеева — Беленюку: за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль
Комментарии

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева в своём телеграм-канале ответила украинскому спортсмену и депутату Жану Беленюку. Ранее он заявил, что не знает, кто такая Ольга Скабеева, а сфотографировался с ней, так как является известным спортсменом.

«Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде?

Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», — написала Скабеева у себя в телеграм-канале.

Напомним, всё началось с того, что снимком с Беленюком российская телеведущая ответила на публикацию украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, которая после завоевания бронзы Олимпийских игр – 2020 в Токио обнялась с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. За попавший в интернет снимок Могучих была вызвана в Минобороны Украины, после чего написала: «Хочу всех заверить: я имею честь находиться в рядах военнослужащих Вооружённых Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне».

Новость по теме
Беленюк прокомментировал совместное фото со Скабеевой
Новость по теме
«Смотрите, какая зрада». Скабеева выложила фото с украинским борцом и депутатом Беленюком
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021