Брат провалившего допинг-тест триатлониста Полянского также отстранён от соревнований

Дмитрий Полянский, брат триатлониста Игоря Полянского, провалившего допинг-тест перед Олимпийскими играми в Токио (Япония), также отстранён от соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

5 августа Всемирная федерация триатлона была проинформирована аккредитованной ВАДА лабораторией, что допинг-проба, отобранная у Игоря Полянского, показала неблагоприятный аналитический результат. В пробе спортсмена был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Игорь Полянский был протестирован во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке по инициативе Всемирной федерации триатлона.

«Министерство спорта Российской Федерации осуждает любые случаи нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга. В нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещённые препараты — недопустимо! Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований.

Мы совместно с Федерацией триатлона России проводим самое тщательное расследование. Если вина спортсменов и других причастных к данному инциденту лиц будет доказана, их ждёт максимально жёсткое наказание. К успешному выступлению нашей команды в Токио сейчас приковано внимание всего мира, и это накладывает дополнительную ответственность на каждого российского спортсмена.

Мы считаем неприемлемыми любые действия, касающиеся нарушения антидопинговых правил. Уверены, что этот случай является единичным и не отразится на общем восприятии того, какие серьёзные меры принимаются в России для борьбы с допингом», — сказал Олег Матыцин.