Президент ОКР: к 2036 году в России можно будет провести и Олимпиаду, и заседание НАТО

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия может провести летние Олимпийские игры в 2036 году.
«Всё реально, если мы рассматриваем 2036 год, то к тому моменту в нашей стране можно будет провести всё, что угодно — не только Олимпийские игры, но и заседание НАТО. Другое дело, что мы на сегодняшний день не были в курсе, что есть такое мнение нашего министра. Если оно существует и есть поддержка от МОК, то мы Олимпиаду, конечно, проведём.
На данный момент эта информация неофициальная и в ОКР разговоров об этом нет. То, что заявки можно представлять — это нормально. По тому, что сказал наш министр, это возможно, потому что заявки представлять города могут. Главное, что Лавров — профессионал, был президентом Федерации гребного слалома России и знает олимпийское движение не только как министр, но и как руководитель федерации. Поэтому он знает по всем позициям, что это возможно и реально. А наша страна может провести любую Олимпиаду, и летнюю, и зимнюю» — приводит слова Тягачёва «Газета.Ru».
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