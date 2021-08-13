«Уезжай в Африку!» Олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк рассказал, что столкнулся с проявлениями национализма в центре Киева.
«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: «Чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Уезжай в Африку!» Слава богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной всё нормально, но…
1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нём?!
2. Насколько безопасно может себя чувствовать олимпийский чемпион на родине и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые жизнь положили на её прославление?!» — написал Беленюк на своей странице в «Фейсбуке».
- 13 августа 2021
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