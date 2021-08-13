Светлана Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады-2036 в России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею проведения летних Олимпийских игр — 2036 в России. О возможности подачи заявки на право принять эту Олимпиаду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с призёрами Игр в Токио.

«Наконец-то хоть какие-то голоса зазвучали! Как раз мой младший сын подготовится, попадёт в сборную команду по спортивной гимнастике и будет выступать, ура! В каждой шутке есть доля правды, но если говорить серьёзно, я давно ждала, когда всё-таки мы услышим такие слова, заявления или просто мнения. Спасибо Сергею Викторовичу. Я буду с нетерпением ждать и готовить наших детей. Хоть я сейчас и работаю в клубе ЦСКА, но, вместе с тем, буду искать самых талантливых, красивых, умных — бойцов с характером, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в 2036 году. Конечно, я очень хочу, чтобы мы приняли летнюю Олимпиаду, потому что с 1980 года много времени прошло. Зимние Игры провели отличные — у нас всё есть и для летних. Я поддерживаю такую вероятность, готова участвовать в заявочной кампании и сделать всё возможное, чтобы мы завоевали право быть хозяевами Олимпиады-2036», — приводит слова Хоркиной «Газета.Ru».