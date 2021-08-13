Волейболист Ярослав Подлесных: хотелось привезти медаль дочке, чтобы выросла и гордилась

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российский волейболист Ярослав Подлесных, который помог команде вернуться в игру в полуфинале с Бразилией и в финале с Францией, рассказал, что дополнительной мотивацией привезти медаль из Токио была дочка, родившаяся незадолго до Игр.
«Хотелось привезти медаль дочке, чтобы она потом выросла и гордилась. Многие говорят, что я герой матча, но я так не считаю. Всё равно мы это сделали командой. Да, я хорошо держал подачу, но опять же, у нас кто-то смягчал на блоке, кто-то удачно атаковал. Прежде всего это командная работа.
После финала были разные мысли. Сначала расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. А потом, когда задумываешься и понимаешь, что это был финал Олимпийских игр, гордишься этой медалью. Она заслужена по делу. В тот день французам повезло больше. Мы им поаплодировали. Я старался радоваться этой награде и радуюсь до сих пор.
Отвлекали мысли о Лондоне? Похожий камбэк? Интересный сюжет был. Если бы у нас получилось выиграть, я думаю, это было бы очень круто в плане этой истории. Да, это не бразильцы, но всё равно. Будем настраиваться на Олимпиаду в Париже. Дай бог, чтобы все были здоровы и мы снова отобрались на Игры», — сказал Подлесных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 13 августа 2021
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