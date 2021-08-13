Немов рассказал, как к ОИ-2036 подготовить команду, которая навяжет борьбу Китаю и США

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, как России составить конкуренцию Китаю и США на Олимпийских играх 2036 года. О возможности подачи заявки на право принять эту Олимпиаду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с призёрами Игр в Токио.
«Пускай пока мы находимся под санкциями, всегда нужно смотреть на ход вперёд. Если Россия получит право провести Олимпийские игры — 2036, это будет здорово.
Я считаю, что нет ничего невозможного, и к 2036-му реально подготовить конкурентоспособную команду, которая сможет навязать борьбу Китаю и США. Возьмём даже меня. Я — четырёхкратный олимпийский чемпион. Разве я думал раньше, что смогу подобного достичь? Но в жизни всё реально, главное — захотеть и сделать.
В первую очередь нужно поработать над теми видами спорта, в которых на Олимпиаде разыгрывается больше всего медалей: спортивной гимнастикой, плаванием и так далее. Нужно возрождать лёгкую атлетику в стране, которая, к сожалению, погрязла в скандалах. В этих видах мы должны обеспечить себе хорошие шансы на награды. Все они потом пойдут в общекомандную копилку. Если брать более глобальные вещи, то сложно выделить что-то одно, например, улучшение спортивной инфраструктуры в России», — приводит слова Немова RT.
- 13 августа 2021
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