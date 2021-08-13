Татьяна Покровская рассказала, что может помешать успеху России на Олимпиаде-2036

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что может помешать успешному выступлению на Олимпийских играх 2036 года, на проведение которых будет претендовать Россия.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Россия получила право провести важнейшее спортивное событие четырёхлетия и окончательно вернулась в олимпийскую семью после всех скандалов. Тем более санкции во многом получились незаслуженными.

Проведение Олимпиады придаст колоссальный импульс развитию спорта в России. Не случайно же все страны стремятся принять у себя Игры. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они привлекают деньги от спонсоров и телекомпаний. Мне кажется, даже престиж страны, которая готовится к тому, чтобы принять Игры, возрастает во много раз.

Но если говорить о проблемах, спортивных баз у нас явно недостаточно. В водных видах, например, не хватает бассейнов. Даже в Москве нет такого бассейна, в котором можно было бы проводить крупнейшие международные соревнования типа чемпионатов мира и Европы. Что уж говорить о регионах… С бассейнами в России просто аврал.

Не хватает мест, где могла бы готовиться сборная и где можно было бы организовывать соревнования. Поэтому над инфраструктурой в преддверии ОИ-2036 необходимо поработать», — приводит слова Покровской RT.