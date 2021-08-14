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«Страшный сон любой синхронистки». Пацкевич рассказала о происшествии на Олимпиаде-2020

«Страшный сон любой синхронистки». Пацкевич рассказала о происшествии на Олимпиаде-2020
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич рассказала, как потеряла зажим для носа во время технической программы на Играх-2020 в Токио.

”Внимательно посмотрите на эту фотографию… ничего не замечаете? Вот и я не замечаю — зажима на моем носу. Да, страшный сон любой синхронистки — это сбитый зажим во время выступления, но я никогда и ни от кого не слышала того, что произошло со мной.

Итак, обо всем по порядку. С собой на выступления я всегда брала только один запасной зажим, но почему-то перед технической группой решила взять два. Пряча их под купальник, я ещё и шутя сказала девочкам: «Может, третий взять...». Знала бы, взяла.

Перед выходом на старт я ещё раз обратилась к команде и напомнила о том, чтобы все были аккуратнее руками и ногами, чтобы никому не сбить зажим.

Свисток, прыжок в воду, мы проходим ровно половину программы — до того самого несчастного круга, который вы видите на фото. И тут я понимаю, что мне сбили зажим. Я продолжаю выполнять движения, попутно доставая запасной зажим и лихорадочно думая: «Когда же мне его надеть?» Решаю сделать это перед техническим элементом, так как там был момент, который позволил бы мне сделать это максимально незаметно.

Поворачиваюсь, наклоняюсь, подношу зажим к носу и он… падает у меня из рук.Делаю элемент без зажима, понимаю, что у меня остался последний шанс и последний запасной зажим. Можно сказать, что в тот момент когда я всё-таки надела зажим на нос, для меня выступление закончилось. По сути, так и было, потому что оставалось лишь сделать каскад и последнюю связку.

Я очень рада, что никто ничего не заметил. Но вы бы знали какой стресс я пережила. Видимо, в моей карьере должно было случится всё!” — написала Пацкевич на своей странице в “Инстаграме”.

Фото можно посмотреть на странице Александры Пацкевич в “Инстаграме”.

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