Тренер Ашрам — о россиянах: очень неприятно, что люди не умеют достойно проигрывать

Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, высказала мнение о результатах олимпийского турнира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Ашрам по сумме четырёх упражнений на 0,125 балла опередила Дину Аверину в борьбе за золотую медаль. При этом Линой допустила серьёзную ошибку – потерю предмета, а исполнение россиянки было безупречно.

«Встречалась ли я с тренерами российских близнецов Дины и Арины Авериных, оспаривавших победу Линой? Нет, и это действительно очень неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера Алины Горносько из Беларуси, которая заняла третье место. Они тоже были против россиянок, потому что Арина Аверина осталась только на четвертом месте. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть», — приводит слова Зуссман Ynet.