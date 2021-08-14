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Украинский тренер возмутился разной реакцией на инциденты с Беленюком и Могучих

Украинский тренер возмутился разной реакцией на инциденты с Беленюком и Могучих
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Тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич критически высказался о реакции на инцидент с оскорблением олимпийского чемпиона и депутата фракции «Слуга народа» Жана Беленюка в центре Киева. Ранее Беленюк сообщил, что неизвестные пытались спровоцировать конфликт, подойдя к нему с расистскими оскорблениями.

«Двойные стандарты? Потребовалось несколько часов, чтобы все СМИ и «твиттер» первого лица страны возмутились расистскому нападению неизвестных лиц на нашего славного и могучего олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Но почему до сих пор нет реакции на видео известной коммунистки Фарион, где она поливает грязью и проклятиями нашу славную хрупкую Ярославу Могучих?» — написал Гераскевич на своей странице в «Фейсбуке».

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