Ямайский бегун трогательно отблагодарил девушку, которая помогла ему выиграть золото ОИ

31-летний ямаец Хансл Парчмент, завоевавший золотую медаль в беге на 110 метров с барьерами на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), стал героем социальных сетей, опубликовав в своём «твиттере» трогательное видео.
Оказалось, Парчмент был близок к пропуску олимпийских соревнований из-за того, что перепутал маршруты автобусов и вместо легкоатлетического стадиона приехал в водный комплекс. Организаторы предложили ямайцу повторить маршрут, чтобы попасть в необходимое место, однако тогда Парчмент опоздал бы на свой забег и не смог бы побороться за медали. Бегуну помогла 25-летняя Тихана Стойкович, работавшая на Играх волонтёром, она дала Парчменту необходимую сумму и вызвала ему такси. Благодаря ей Хансл успел на своей забег, где выиграл золото Олимпиады.
Через несколько дней ямаец вместе с медалью вернулся на место встречи с волонтёром, чтобы отблагодарить девушку. Парчмент подарил ей рубашку национальной команды Ямайки, отдал одолженную сумму и дал потрогать награду. Происходящее он снял на видео. «Всегда будьте добры друг к другу», — прокомментировал Парчмент видео.
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