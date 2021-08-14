Ямайскую бегунью заблокировали в «Инстаграме» за постинг видео, где она выигрывает золото

Аккаунт ямайской бегуньи Элейн Томпсон-Херу в «Инстаграме» заблокировали за постинг видео собственного «золотого» забега на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Томпсон-Хера в Токио победила на дистанциях 100 и 200 метров.

Позднее представитель Facebook заявил, что аккаунт спортсменки был удалён случайно и после выявления ошибки сразу же восстановлен, сообщает NPR.

Однако пост с роликом Томпсон остаётся под запретом. «Эксклюзивными правами на трансляцию Олимпийских игр владеют вещательные компании. Атлеты могут делиться контентом, который предоставляют вещательные компании, но не могут публиковать видео, которые принадлежат официальному вещателю», — приводит слова представителя МОК NPR.