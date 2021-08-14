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В Великобритании отреагировали на положительную допинг-пробу призёра Игр в эстафете

В Великобритании отреагировали на положительную допинг-пробу призёра Игр в эстафете
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Глава британского олимпийского комитета Хью Робертсон прокомментировал новость о положительном результате допинг-теста спринтера Чиджинду Уджи, который в составе сборной Великобритании завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в эстафете 4х100 метров.

«Это будет очень трагично для других членов эстафетной команды, но таковы правила. Для нас, конечно, это неутешительные новости, но он останется невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, мы уважаем детали этого процесса. Мы в британском спорте тратим много времени и денег на обучение спортсменов по поводу запрещённых веществ, поэтому, если они нарушат правила, то будут полностью осведомлены о последствиях», — приводит слова Робертсона Reuters.

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