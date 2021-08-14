Физиотерапевт Ашрам: Линой была лучшей на Олимпиаде. Мы лидеры, Россия учится у нас

Физиотерапевт сборной Израиля по художественной гимнастике Натали Бартлер высказалась о победе подопечной Линой Ашрам на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье.
«Линой абсолютно достойна золота. Мне часто приходилось реабилитировать её после тяжёлых травм, но я всегда видела её огонь в глазах, она была готова на всё, чтобы поскорее оправиться от травмы. Она — настоящий боец.
Не понимаю шума вокруг победы Ашрам, она ведь была лучшей на этих соревнованиях. Мы лидеры в своей области отчасти потому, что сама Россия учится у нас. Дима — физиотерапевт сборной России — приезжал узнать от меня методику лечения, которую я использовала при реабилитации Неты Ривкин. Он приезжал изучить израильскую реабилитацию и передать полученные знания своей стране. На мой взгляд, это признак того, что мы всё делаем правильно», — приводит слова Бартлер ONE.
Напомним, на Играх Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Арина Аверина заняла четвёртое место. Это вызвало бурную реакцию общественности.
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