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Паралимпийца из Грузии подозревают в нападении на охранника

Паралимпийца из Грузии подозревают в нападении на охранника
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Паралимпийский спортсмен из Грузии подозревается в нападении на охранника в токийском отеле. Ожидается, что он будет отстранён от участия в Паралимпийских играх — 2020 и вернётся домой.

Дзюдоист, который собирался участвовать в Паралимпийских играх, подозревается в том, что сломал ребро 60-летнему охраннику, когда оттолкнул его во время ссоры. Разногласия начались после того, как работник отеля сделал замечание мужчине и нескольким другим грузинским спортсменам по поводу шума, который они издавали во время распития спиртных напитков.

Спортсмен находился на карантине в отеле после того, как у одного из членов его команды был обнаружен COVID-19.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, должны начаться 24 августа. Как и Олимпийские игры, которые завершились в начале этого месяца, Паралимпийские игры, скорее всего, пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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Новости. Олимпиада 2020
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