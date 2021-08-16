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Афганистанские паралимпийцы намерены отказаться от участия в Играх-2020

Афганистанские паралимпийцы намерены отказаться от участия в Играх-2020
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Сборная Афганистана намерена отказаться от участия в Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Это связано с тяжёлой политической обстановкой в стране.

Ранее было сообщено, что Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без зрителей на всех спортивных объектах из-за большого роста числа случаев заражения коронавирусом в принимающем городе и многих других регионах Японии. С 12 июля в Токио действует чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса.

Организаторы Паралимпийских игр ранее рассматривали возможность допустить до 5000 болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где пройдут соревнования по велоспорту, но позже от этой идеи отказались.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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