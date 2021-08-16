Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без зрителей на всех спортивных объектах из-за большого роста числа случаев заражения коронавирусом в принимающем городе и многих других регионах Японии.

Организаторы Паралимпийских игр ранее рассматривали возможность допустить до 5000 болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где пройдут соревнования по велоспорту, но позже от этой идеи отказались.

С 12 июля в Токио действует чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса. В последние недели в Токио ежедневно регистрируется рекордное количество случаев заражения, а в пятницу ежедневный показатель составил 5773, что почти втрое больше, чем до начала Олимпийских игр 23 июля.



Общенациональный опрос, проведённый Kyodo News, показал, что 64,7 процента населения хотят, чтобы Паралимпийские игры проходили без зрителей.