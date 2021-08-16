Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без зрителей

Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без зрителей
Комментарии

Паралимпийские игры — 2020 в Токио пройдут без зрителей на всех спортивных объектах из-за большого роста числа случаев заражения коронавирусом в принимающем городе и многих других регионах Японии.

Организаторы Паралимпийских игр ранее рассматривали возможность допустить до 5000 болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где пройдут соревнования по велоспорту, но позже от этой идеи отказались.

С 12 июля в Токио действует чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса. В последние недели в Токио ежедневно регистрируется рекордное количество случаев заражения, а в пятницу ежедневный показатель составил 5773, что почти втрое больше, чем до начала Олимпийских игр 23 июля.

Общенациональный опрос, проведённый Kyodo News, показал, что 64,7 процента населения хотят, чтобы Паралимпийские игры проходили без зрителей.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021