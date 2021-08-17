«Рефлекторно, как мужик». Украинский каратист – о том, почему заступился за Могучих

Украинский каратист Станислав Горуна, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), объяснил, почему заступился за соотечественницу, прыгунью в высоту Ярославу Могучих, которая подверглась жёсткой критике на родине за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«Потому что это …..Что творится, такая дичь просто. Могучих берёт принципиально важную медаль для Украины. Более чем из 40 украинских легкоатлетов, которые там были, она единственная, кто взяла медаль. Эйфория и так далее.

Она в моменте своей наибольшей радости в её пока недолгой жизни, ей 19 лет всего, берёт украинский флаг и со счастьем и радостью на лице бегает со всеми фоткается. Тем более, что фоткается со своими соперницами – это нормальное спортивное поведение, достойное спортсмена, который в первую очередь уважает себя.

У нас есть ультраправые радикалы, которым надо добавить туда перчинку. Они добавили контекста. Ярослава в свою победу не вкладывала политический контекст. Теперь идут споры. Добавили туда, размешали это вс1 с политикой. Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов, заполитизировали всё это. И давай разносить девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль. Они давай её разрывать.

Я не знаю, чисто как мужик рефлекторно взял и заступился за неё. Захожу вечером в интернет, туда-сюда листаю, смотрю – победа, а читаю комментарии – оказывается предательство. Думаю, ну как так-то? На меня тонну дерьма вылили. Я тогда не знал, что напишу и будет такая реакция. Теперь, когда знаю, что такая реакция, я бы ещё раз так сделал», — приводит слова Горуны ua.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал «От души в душу».