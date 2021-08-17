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В Токио открылась паралимпийская деревня

В Токио открылась паралимпийская деревня
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Паралимпийская деревня начала работу в столице Японии. Как и в случае с олимпийцами, жители деревни должны будут ежедневно проходить тестирование на COVID-19, носить маски и соблюдать дистанцию.

Поскольку у некоторых паралимпийцев может быть повышенный риск возникновения тяжёлых симптомов из-за имеющихся заболеваний, организаторы заявили, что они сосредоточатся на повышении безопасности в деревне. Для участников оборудовано около 8 тысяч спальных мест, а также развёрнут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.

Как и на прошедшей Олимпиаде спортсменам будет разрешено заселяться в деревню за пять дней до соревнований, в которых они участвуют.

Организаторы заявили, что у них нет информации о том, сколько паралимпийцев были привиты от вируса, добавив, что некоторые спортсмены решили не делать прививки по состоянию здоровья.

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