В Токио открылась паралимпийская деревня

Паралимпийская деревня начала работу в столице Японии. Как и в случае с олимпийцами, жители деревни должны будут ежедневно проходить тестирование на COVID-19, носить маски и соблюдать дистанцию.

Поскольку у некоторых паралимпийцев может быть повышенный риск возникновения тяжёлых симптомов из-за имеющихся заболеваний, организаторы заявили, что они сосредоточатся на повышении безопасности в деревне. Для участников оборудовано около 8 тысяч спальных мест, а также развёрнут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел.



Как и на прошедшей Олимпиаде спортсменам будет разрешено заселяться в деревню за пять дней до соревнований, в которых они участвуют.

Организаторы заявили, что у них нет информации о том, сколько паралимпийцев были привиты от вируса, добавив, что некоторые спортсмены решили не делать прививки по состоянию здоровья.