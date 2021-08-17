Беленюк — о фото Могучих и Ласицкене: на эмоциях можно обнять кого угодно

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк поделился мнением о ситуации с легкоатлеткой Ярославой Могучих, которую раскритиковали за фото с россиянкой Марией Ласицкене во время Игр.
«Мне уже 30 лет, есть определённый опыт. Я понимаю, каким образом СМИ используют подобные снимки для своей пропаганды. Я умею контролировать свои эмоции.
Ярослава – герой. В тяжёлом противостоянии она выиграла важную медаль для нашей страны. Когда спортсмен впервые в жизни добивается такого успеха, на эмоциях можно обнять всех, кто находится рядом.
Иногда ты не думаешь о том, кого обнимаешь, как на твоей родине могут это использовать против тебя. Считаю недопустимой травлю 19-летней девушки.
Я всегда в таких случаях ставлю себя на место военнослужащего, который был на востоке. Понравится ли ему подобное фото? Наши военнослужащие следят за олимпийцами, сильно за них болеют. Они – наши герои, мы должны уважать их», — сказал Беленюк во время интервью на YouTube-канале «Радио Свобода»*.
* — на территории России средство массовой информации «Радио Свобода» считается иностранным агентом.
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