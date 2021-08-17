Волейболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта после ОИ в Токио

11 волейболистов мужской сборной России по волейболу удостоились звания заслуженного мастера спорта Российской Федерации после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Почётные звания присвоили следующим волейболистам: Денис Богдан, Дмитрий Волков, Артём Вольвич, Валентин Голубев, Игорь Кобзарь, Ильяс Куркаев, Павел Панков, Ярослав Подлесных, Егор Клюка, Виктор Полетаев и Иван Яковлев.
Максим Михайлов стал заслуженным мастером спорта РФ ещё в 2008 году после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, на Играх в Токио сборная России дошла до финала, где уступила Франции на тай-брейке со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Три волейболиста национальной команды вошли в символическую сборную турнира. Максим Михайлов признан лучшим диагональным, Егор Клюка – лучшим доигровщиком, Иван Яковлев – лучшим блокирующим.
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