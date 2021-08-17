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Волейболист Подлесных: пытался отгонять от себя плохие мысли после поражения в финале ОИ

Волейболист Подлесных: пытался отгонять от себя плохие мысли после поражения в финале ОИ
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российский волейболист Ярослав Подлесных рассказал об эмоциях после финального матча со сборной Франции.

«Эмоции смешанные, потому что после финального матча на Олимпиаде не знал, что делать. После такой встречи, когда удается отыграться с 0:2…. На награждении отгонял от себя плохие мысли. Второе место — это тоже очень хороший результат. Вся команда гордится этими наградами», — приводит слова волейболиста «Матч ТВ».

Напомним, в финальной встрече российская сборная уступила Франции со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Три волейболиста национальной команды вошли в символическую сборную турнира. Максим Михайлов признан лучшим диагональным, Егор Клюка – лучшим доигровщиком, Иван Яковлев – лучшим блокирующим.

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