Алла Шишкина: молодые спортсменки упрекали нас за «сторизы» во время Олимпиады

Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что во время выступления на Играх-2020 в Токио российские девушки получали много негативных сообщений в «Инстаграме».
«Во время Олимпиады нам писали много негативных комментариев в «Инстаграме». В основном это делали молодые синхронистки из других городов. Упрекали за «сторизы», в которых мы рассказывали, как много тренируемся, и говорили, что любая мечтает быть на нашем месте. Я отвечала, что не жалуюсь, а просто показываю жизнь спортсмена. И уставать после 10 часов тренировок в день — это нормально.
У каждого свои мотивы. Кто-то просто хочет на мое место. Поэтому и недоумевает: чего эта старуха там столько сидит, если я, молодая и красивая, сделаю всё лучше. Кому-то просто уже надоели наши лица», — приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».
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