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Президент Украины наградил призёров Олимпиады-2020, включая Ярославу Могучих

Президент Украины наградил призёров Олимпиады-2020, включая Ярославу Могучих
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Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды победителю и призёрам Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония), сообщается на сайте Зеленского. На торжественной встрече с главой страны присутствовала и прыгунья в высоту Ярослава Могучих, которая была удостоена ордена княгини Ольги третьей степени.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Могучих завоевала бронзовую медаль, а россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой турнира. После объявления результатов Могучих и Ласицкене сделали совместные снимки с флагами Украины и ОКР. После чего на Могучих обрушилась критика со стороны общественности и некоторых украинских СМИ.

Отметим, что орденом «За заслуги» первой степени был награждён чемпион Игр по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк.

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