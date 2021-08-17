Президент Украины: мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спортсменам, принявшим участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Зеленский провёл торжественную встречу с победителем и призёрами Игр из Украины, вручив им государственные награды.
«Я понимаю, насколько сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали. Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов», — приводит слова президента его личный сайт.
На Олимпиаде-2020 украинские спортсмены завоевали 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-ю строчку в медальном зачёте Игр.
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