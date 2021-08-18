Гандболистка Дмитриева: если бы был ещё один выходной, мы бы точно победили на Олимпиаде

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала итоговый результат выступления команды на Олимпиаде в Токио. Россиянки завоевали серебряные медали, в финале проиграв сборной Франции со счётом 25:30.



«Не хотя бы, а серебро! Что помешало победить? Было очень много факторов. Если бы был ещё один день выходной, то мы бы точно выиграли. Вторая игра на Олимпиаде (сборная Швеции победила российскую команду со счётом 36:24. — Прим. „Чемпионата“) дала нам оплеуху, чтобы проснуться, и осознание того, что пора начинать играть», — приводит слова Дмитриевой ТАСС.

Полуфинальный матч с норвежками, который завершился со счётом 27:26 в пользу сборной России, состоялся за два дня до финальной встречи.