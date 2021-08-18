Тимановская: мне непонятно, почему белорусские спортсмены до сих пор продолжают молчать

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, попавшая в скандальную ситуацию на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), высказалась о введении США санкций против Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«Думаю, что это может доставить проблемы белорусскому спорту, в том числе со спонсированием. Возможно, многие спонсоры будут отказываться от контрактов с белорусскими спортсменами из-за этих санкций. Соревнования в Беларуси отменялись и до этого — скорее всего, никаких соревнований в стране не будет проходить и дальше. Мне очень жаль, что спортсмены будут от этого страдать. Я прекрасно понимаю, сколько труда они вкладывают в спорт, в тренировки, сколько сил и здоровья они на это тратят. Но, с другой стороны, мы каждый день узнаём всё больше новостей. Только сегодня появилась информация, что Министерство спорта запретило атлетам любые выезды за рубеж. И непонятно, почему спортсмены до сих пор продолжают молчать, когда на них идёт такое давление и когда им запрещают покидать страну. При том, на каких основаниях им могут запретить? Но все продолжают молчать — я не могу этого понять. Возможно, сейчас кто-то начнёт говорить, и я буду рада, если наконец-то они осмелятся выйти. А вообще, конечно, лучше, чтобы они собрались все вместе — не один человек. Тогда, возможно, они услышат голоса всех людей», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».