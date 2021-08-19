Олимпийская чемпионка Токио прокомментировала смерть своего тренера

Американская рапиристка Ли Кифер, которая завоевала золото в индивидуальном первенстве по фехтованию на Олимпийских играх в Токио (Япония), прокомментировала кончину своего тренера Энтони Лича в «инстаграме».
«Это было забавное время, и ты слишком скромен, чтобы признать, насколько большую роль сыграл в моём успехе. В будущем я продолжу по нашей традиции есть бутерброды с острой курицей. Постараюсь не относиться к себе слишком серьезно в память о вас. Уже скучаю», — написала американская рапиристка.
Напомним, тренеру спортсменки Энтони Личу было 62 года. Он тренировал женскую сборную США по фехтованию на рапире на пяти Олимпиадах, включая Игры в Токио, где его подопечная Ли Кифер завоевала первое в истории США золото в этом виде программы. В финале личного первенства американка одолела представительницу России Инну Дериглазову.
Также Кифер является чемпионкой мира 2018 года в командной рапире.
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