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Олимпийская чемпионка Токио прокомментировала смерть своего тренера

Олимпийская чемпионка Токио прокомментировала смерть своего тренера
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Американская рапиристка Ли Кифер, которая завоевала золото в индивидуальном первенстве по фехтованию на Олимпийских играх в Токио (Япония), прокомментировала кончину своего тренера Энтони Лича в «инстаграме».

«Это было забавное время, и ты слишком скромен, чтобы признать, насколько большую роль сыграл в моём успехе. В будущем я продолжу по нашей традиции есть бутерброды с острой курицей. Постараюсь не относиться к себе слишком серьезно в память о вас. Уже скучаю», — написала американская рапиристка.

Напомним, тренеру спортсменки Энтони Личу было 62 года. Он тренировал женскую сборную США по фехтованию на рапире на пяти Олимпиадах, включая Игры в Токио, где его подопечная Ли Кифер завоевала первое в истории США золото в этом виде программы. В финале личного первенства американка одолела представительницу России Инну Дериглазову.

Также Кифер является чемпионкой мира 2018 года в командной рапире.

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