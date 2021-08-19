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Татьяна Покровская: многие синхронистки могут уйти, свои победы они уже одержали

Татьяна Покровская: многие синхронистки могут уйти, свои победы они уже одержали
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио.

«В синхронном плавании обстановка была нормальная. Нас хвалили, нами восхищались. И были рады, что Россия снова здесь, на Играх. Поэтому в бассейне для синхронного плавания было всё хорошо.

Насколько обновится команда к Олимпиаде-2024 в Париже? Пока рано об этом говорить, мы только недавно из Токио вернулись. Но многие девочки, если не все, могут закончить карьеру. Они и так остались на год из-за этого переноса Олимпиады. Многие из них уже выиграли не одно золото, а на их место постепенно рвутся молодые синхронистки.

Прошедший олимпийский цикл с его карантинами, пандемией и переносами был очень сложным для всех нас. Не каждый такое выдержит. Поэтому многие захотят уйти, тем более свои победы они уже одержали, и не раз. Молодёжи тоже надо выходить на первые роли. Многие девчонки ещё год назад были в юниорской сборной, но сейчас вышли из этого возраста, а во взрослую команду не попали, так как более старшие готовились к Олимпиаде. И молодым тоже непросто», — приводят слова Покровской «Известия».

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