Татьяна Покровская: многие синхронистки могут уйти, свои победы они уже одержали

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступлению сборной России на Олимпиаде в Токио.
«В синхронном плавании обстановка была нормальная. Нас хвалили, нами восхищались. И были рады, что Россия снова здесь, на Играх. Поэтому в бассейне для синхронного плавания было всё хорошо.
Насколько обновится команда к Олимпиаде-2024 в Париже? Пока рано об этом говорить, мы только недавно из Токио вернулись. Но многие девочки, если не все, могут закончить карьеру. Они и так остались на год из-за этого переноса Олимпиады. Многие из них уже выиграли не одно золото, а на их место постепенно рвутся молодые синхронистки.
Прошедший олимпийский цикл с его карантинами, пандемией и переносами был очень сложным для всех нас. Не каждый такое выдержит. Поэтому многие захотят уйти, тем более свои победы они уже одержали, и не раз. Молодёжи тоже надо выходить на первые роли. Многие девчонки ещё год назад были в юниорской сборной, но сейчас вышли из этого возраста, а во взрослую команду не попали, так как более старшие готовились к Олимпиаде. И молодым тоже непросто», — приводят слова Покровской «Известия».
- 19 августа 2021
-
14:24
-
14:21
-
14:00
-
13:59
-
13:42
-
13:32
-
13:00
-
12:29
-
11:50
-
11:13
-
10:30
-
10:07
-
04:45
- 18 августа 2021
-
19:42
-
18:29
-
17:54
-
16:36
-
15:30
-
15:05
-
14:02
-
13:43
-
13:29
-
12:22
-
00:10
- 17 августа 2021
-
23:38
-
22:52
-
21:15
-
19:27
-
19:02
-
15:26
-
13:30
-
12:47
-
09:50
-
09:26
-
00:19