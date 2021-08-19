Международная федерация гимнастики признала результаты ОИ-2020 непредвзятыми

Международная федерация гимнастики в официальном заявлении утвердила результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио (Япония). Израильская спортсменка Линой Ашрам остаётся с золотой медалью.

«Международный технический комитет по художественной гимнастике, проанализировав компоненты оценок прошедших соревнований, не выявил предвзятость или неправильность судейских решений на Олимпиаде в Токио.

Поэтому мы подтверждаем, что распределение мест и результаты Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике для индивидуальных и командных выступлений являются честными и непредвзятыми.

Мы задаём высокий критерий отбора для высококвалифицированных и наиболее беспристрастных судей. Мы довольны их работой на Олимпиаде», — говорится в заявлении федерации.