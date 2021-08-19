Адвокаты южноафриканской бегуньи требуют отменить законы о тестостероне

Адвокаты южноафриканской легкоатлетки Кастер Семеня требуют, чтобы законы о тестостероне были отменены, после того, как ей не разрешили защитить олимпийский титул.

30-летняя Семеня не смогла защитить свой двукратный олимпийский титул чемпионки на дистанции 800 метров на Играх в Токио из-за правил, запрещающих спортсменам с различиями в половом развитии участвовать в соревнованиях, если они не принимают гормональные препараты. Однако учёные Международной ассоциации легкоатлетических федераций в настоящее время признали, что некоторые выводы, относящиеся к исследованию, завершённому в 2017 году, были «на низком уровне доказательств» и могли «вводить в заблуждение».

«Международная ассоциация легкоатлетических федераций недавно уведомила о своём желании вмешаться в разбирательство в Европейском суде по правам человека, и мы надеемся, что теперь они поддержат отмену правил. Более чем удивительно, что Ассоциация не раскрыла эти доказательства до недавних Олимпийских игр в Токио и не позволила Кастер защитить свой титул на дистанции 800 метров», — приводит слова адвоката Семени Грегори Нотта Мirror.