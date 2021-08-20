Немов поддержал Аверину после скандала на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о выступлении российской гимнастки Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Почему наши девочки с этими же упражнениями побеждают в квалификациях, на чемпионатах мира? Там им ставят высокие баллы. А на Играх их выступления оценивают ниже, почему? Я этого не понимаю. Да, я не специалист в художественной гимнастике, но когда человек что-то роняет — это мимо. Были бы зрители на трибунах, ситуация бы развивалась по-другому? Незамеченным это точно бы не прошло — наших болельщиков в Токио было бы много. Но резонанс был и без того большой», — приводит слова Немова «РИА Новости».
Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина заняла четвёртую строчку. Впервые с 1996 года Россия не смогла завоевать олимпийское золото в художественной гимнастике.
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