Немецкая гимнастка — об отказе от купальников: случайно можно оголить то, что не нужно

Немецкая гимнастка Паулина Шефер прокомментировала решение команды отказаться от купальников с вырезом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Этот вид формы считается традиционным для представительниц спортивной гимнастики.

«Гимнастки совершают разные экстремальные движения. Трусы могут съехать и случайно оголить то, что не нужно. Мы не можем следить за купальником во время состязаний. И просто хотим показать спортсменкам, что они могут надевать что угодно», – приводит слова гимнастки BBC.

Напомним, на Олимпиаде в Токио женская сборная Германии по спортивной гимнастике выступала в комбинезонах.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, россиянка Алла Шишкина высказалась о нетрадиционных отношениях в своём виде спорта.