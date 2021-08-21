Немецкая гимнастка — об отказе от купальников: случайно можно оголить то, что не нужно
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Немецкая гимнастка Паулина Шефер прокомментировала решение команды отказаться от купальников с вырезом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Этот вид формы считается традиционным для представительниц спортивной гимнастики.
«Гимнастки совершают разные экстремальные движения. Трусы могут съехать и случайно оголить то, что не нужно. Мы не можем следить за купальником во время состязаний. И просто хотим показать спортсменкам, что они могут надевать что угодно», – приводит слова гимнастки BBC.
Напомним, на Олимпиаде в Токио женская сборная Германии по спортивной гимнастике выступала в комбинезонах.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, россиянка Алла Шишкина высказалась о нетрадиционных отношениях в своём виде спорта.
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