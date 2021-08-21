Синхронист Мальцев: судейство на ОИ не было понятным как спортсменам, так и тренерам

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев прокомментировал ситуацию с неоднозначным судейством соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Я не очень хорошо разбираюсь в судействе в художественной гимнастике, но когда наши отечественные специалисты делают разбор, то их выводы выглядят убедительно. Плюс количество протестов, которое было подано на Олимпийских играх не только нами, но и другими странами, говорит о том, что не всё было ясно в плане судейства самим спортсменам и тренерам.
Если даже не было несправедливого судейства, то, по крайней мере, судейство не было понятным самим выступающим и тренерам, что плохо. Если вопросы возникают даже у людей, которые находятся в этой теме, то зрители и подавно будут находиться в неведении. Получается, что вид спорта настолько субъективен, что никто не понимает, как в нем оцениваются выступления. В этом плане надо больше объективизировать вид спорта».
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