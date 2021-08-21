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Байлз: на ОИ я дала возможность спортсменам высказаться о своём психическом здоровье

Байлз: на ОИ я дала возможность спортсменам высказаться о своём психическом здоровье
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Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не жалеет о своём решении не участвовать в большей части финальных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Спортсмены должны понимать, что они всегда сохраняют право отказаться от участия в тех или иных соревнованиях, если чувствуют, что испытывают стресс. На Играх в Токио я дала возможность спортсменам высказаться о своём психическом здоровье. Личностные проблемы должны стоять превыше всего. Мы в первую очередь люди, а потом уже спортсмены», — приводит слова Байлз The Independent.

Напомним, Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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