Два члена команды Паралимпийского комитета России сдали положительные тесты на коронавирус
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Два члена команды Паралимпийского комитета России (ПКР), врач и тренер команды, сдали положительные тесты на коронавирус перед Играми в Токио.
«Все прибывшие в Токио члены делегации ПКР были протестированы отрицательно в аэропорту. При ежедневном скрининговом тестировании в паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации — тренера и врача команды — на второй день были выявлены положительные тесты. В настоящий момент оба изолированы. В остальном всё в командах штатно, всё по графику», — приводит «РИА Новости» слова главы делегации команды ПКР, исполняющего обязанности президента организации Павла Рожкова.
Напомним, Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).
Новость по темеВ Токио прошёл протест против проведения Паралимпийских игр
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