Немов прокомментировал скандал с прыгунами в высоту в финале Олимпийских игр в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов отреагировал на золотые медали катарца Мутаза Эсса Баршима и итальянца Джанмарко Тамбери на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Два одинаковых результата при одинаковом количестве попыток, перепрыгивать не хотят — думаю, это справедливо. В той же спортивной гимнастике бывают одинаковые баллы, но выигрывает тот, у кого сложнее базовый прыжок или у кого выше оценка за предыдущий день. Тут 50 на 50. Это Олимпиада, неизвестно, что может произойти. Есть опасения, что спортсмены и дальше начнут делить медали? Значит, необходим регламент, который будет предотвращать подобное», — приводит слова Немова «РИА Новости».

Напомним, в финале мужских соревнований по прыжкам в высоту впервые в истории Игр было выявлено сразу два победителя. Баршим и Тамбери показали одинаковый результат при одинаковом количестве попыток, после чего попросили организаторов вручить им обоим золотые медали Олимпиады. Такое решение судей вызвало бурные обсуждения в спортивном сообществе.