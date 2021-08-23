В Федерации гимнастики Украины опровергли слова Гордона о том, что Россия подкупает судей

В Федерации гимнастики Украины отреагировали на слова журналиста Дмитрия Гордона, который утверждал, что глава организации Ирина Дерюгина обвиняла Россию в подкупе судей на соревнованиях. Гордон заявил об этом, комментируя результаты личного многоборья «художниц» на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Напомним, на Играх в Токио россиянка Дина Аверина, безошибочно исполнившая свои программы, стала серебряным призёром, уступив 0,125 балла израильтянке Линой Ашрам, которая допустила потерю предмета в заключительном виде программы — упражнении с лентой. Это вызвало бурную реакцию общественности.

«С Дмитрием Гордоном Ирина Дерюгина в последний раз общалась и давала интервью лет 15-20 назад. И, соответственно, так как это было очень давно, она не видит причины сейчас как-то комментировать эти заявления, касающиеся давних событий и потерявшие свою актуальность. Ирина Дерюгина говорит, что она никого ни в чём не винит.

Также, что касается результатов последних соревнований, она считает их вполне справедливыми, в частности и результаты судейства Олимпийских игр в Токио», — приводит слова представителя федерации РБК.