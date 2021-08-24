Около 200 представителей команды ПКР примут участие в церемонии открытия Паралимпиады-2020

Около 200 российских паралимпийцев примут участие в церемонии открытия Игр-2020 в Токио. Спортсмены пройдут на параде под 30-м номером. Знаменосцами команды будут легкоатлеты Елена Паутова и Андрей Вдовин.

Количество участвующих спортсменов в торжественных церемониях не ограничено, однако те россияне, кому предстоит выступать уже завтра, 25 августа, не смогут присутствовать на открытии.

Напомним, недавно губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что она настаивает на том, чтобы разрешить школьникам посещать Паралимпийские игры, если родители и школы поддерживают их. Дети станут единственными, кто сможет присутствовать на спортивных соревнованиях в качестве зрителей.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.