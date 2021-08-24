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Началась церемония открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио

Началась церемония открытия Паралимпийских игр — 2020 в Токио
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На Национальном стадионе в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр — 2020.

Позже на арене пройдет традиционный парад спортсменов. Слоган церемонии — «У нас есть крылья».

Напомним, недавно губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что она настаивает на том, чтобы разрешить школьникам посещать Паралимпийские игры, если родители и школы поддерживают их. Дети станут единственными, кто сможет присутствовать на спортивных соревнованиях в качестве зрителей.

Паралимпийские игры, в которых примут участие до 4400 спортсменов со всего мира, стартуют сегодня, 24 августа. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

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